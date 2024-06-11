За прошедший год стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась почти на 20 тысяч рублей. Средняя квартира подорожала более чем на миллион.

За прошедший год стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась почти на 20 тысяч рублей. Средняя квартира подорожала более чем на миллион.

Квартиры в омских новостройках дорожают фантастическими темпами. В мае текущего года квадратный метр недвижимости на первичном рынке стоил 128 277 рублей. Год назад его стоимость равнялась 109 072 рубля, то есть рост составил 17,6 % (около двадцати тысяч). Таким образом, средняя «двушка» площадью около 60 кв. м выросла в цене более чем на миллион рублей.

Больше всего подорожали однокомнатные квартиры в новостройках – цена квадратного метра увеличилась на 22,5 %, с 108 044 до 132 266 рублей, сообщает портал «СуперОмск» со ссылкой на данные компании «Этажи». Двухкомнатные квартиры стали дороже на 16,7 %, «трешки» прибавили в цене примерно 15 %.