Омск-Информ
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·Общество

Работникам служб доставки хотят запретить движение на электротранспорте рядом с домами и детскими площадками.

Партия ЛДПР выступает за введение дополнительных ограничений для работников служб доставки. Им хотят запретить ездить на электротранспорте вблизи жилых домов и детских площадок, сообщает «Газета.Ru». Либерал-демократы в целом выступают за ограничение скорости электросамокатов.

–  Мы должны пересмотреть наши нормы, – заявил лидер партии Леонид Слуцкий. – Нам надо снижать скорость движения подобного рода транспортных средств с установленных 25 км/ч до 20 км/ч, а может быть, меньше. Вблизи жилых домов, детских площадок – с 20 км/ч до 10 км/ч.

С наступлением лета участились случаи наезда курьеров на пешеходов.

·Общество

Работникам служб доставки хотят запретить движение на электротранспорте рядом с домами и детскими площадками.

Партия ЛДПР выступает за введение дополнительных ограничений для работников служб доставки. Им хотят запретить ездить на электротранспорте вблизи жилых домов и детских площадок, сообщает «Газета.Ru». Либерал-демократы в целом выступают за ограничение скорости электросамокатов.

–  Мы должны пересмотреть наши нормы, – заявил лидер партии Леонид Слуцкий. – Нам надо снижать скорость движения подобного рода транспортных средств с установленных 25 км/ч до 20 км/ч, а может быть, меньше. Вблизи жилых домов, детских площадок – с 20 км/ч до 10 км/ч.

С наступлением лета участились случаи наезда курьеров на пешеходов.