Омск-Информ
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·Общество

Аналогичные работы накануне были проведены с фонтаном на улице Бударина. 
В Омске фонтаны продолжают проходить техническое обслуживание. Сначала объекты очищают от грязи, а затем проводят диагностику оборудования. Аналогичные работы накануне провели с фонтаном на улице Бударина. 
– Фонтан снова подключен и будет радовать омичей в предстоящие теплые дни, – рассказал мэр Сергей Шелест.
Всего в Омске функционирует 15 фонтанов, в скором времени в списке появится еще один – каскадный фонтан у библиотеки им. А. С. Пушкина.
·Общество

Аналогичные работы накануне были проведены с фонтаном на улице Бударина. 
В Омске фонтаны продолжают проходить техническое обслуживание. Сначала объекты очищают от грязи, а затем проводят диагностику оборудования. Аналогичные работы накануне провели с фонтаном на улице Бударина. 
– Фонтан снова подключен и будет радовать омичей в предстоящие теплые дни, – рассказал мэр Сергей Шелест.
Всего в Омске функционирует 15 фонтанов, в скором времени в списке появится еще один – каскадный фонтан у библиотеки им. А. С. Пушкина.