Завтра в городе пройдет сразу несколько праздничных мероприятий.

Завтра в городе пройдет сразу несколько праздничных мероприятий.

Завтра, 12 июня, по всей стране будет отмечаться День России. Для омичей будет подготовлено сразу несколько праздничных площадок и различных мероприятий. Так, в 12:30 у Юбилейного моста начнется «Парад национальностей». Шествие участников Международного форума приграничных территорий РФ и стран СНГ пройдет до площади Победы. После там состоится праздничный концерт, а на улице Ленина пройдет программа «Многонациональная Россия», в рамках которой подготовят интерактивные площадки.

В сквере Дзержинского будут работать сразу 27 локаций с мастер-классами, соревнованиями и концертами. Площадки будут функционировать до 17:00.

На территории «Омской крепости» с 14:00 до 18:00 пройдет военно-исторический фестиваль «Служилые люди Сибири: веками на страже границ» (0+). С 14:00 до 15:00 здесь же пройдет реконструкция сражения боя служивых людей XVII века с джунгарами «Защита ясачного населения». Также в крепости будут проводить квест по русской армии XVII и XXI веков.

В парке «Вокруг света» с 18:00 до 20:00 состоится концерт рок-групп: сначала будет выступать кавер-группа «НАЗАРЕ» (0+), а с 19:00 – группа «Белый орел» (0+).

С 23:00 до 24:00 омичам презентуют архитектурную подсветку Ленинградского моста.