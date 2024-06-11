Герман Чистяков назвал вхождение генерального менеджера в тренерский штаб нестандартным ходом, который должен принести результат.

Герман Чистяков назвал вхождение генерального менеджера в тренерский штаб нестандартным ходом, который должен принести результат.

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков подробно рассказал о том, почему генеральный менеджер команды Антон Курьянов вошел в тренерский штаб команды. О том, что Курьянов будет совмещать две должности и тренировать нападающих, стало известно в конце мая.

По словам Чистякова, с одной стороны, Курьянов ответственен за долгосрочное планирование и развитие всей клубной пирамиды, с другой – будет работать с командой в плотном каждодневном графике. Гендиректор «Авангарда» назвал этот год нестандартным и амбициозным, а также непонятным скептикам.

Чистяков назвал три фактора этого решения. Первые два связаны между собой. По словам гендиректора, костяк команды сформирован и Курьянову не придется экстренно перестраивать состав ни сейчас, ни через год. Но он продолжит следить за академией, всей вертикалью клуба в МХЛ и ВХЛ, будет просматривать хоккеистов в России и на других рынках.

Также генеральный директор «Авангарда» отметил, что Антона Курьянова может в любой момент подстраховать спортивный директор «Авангарда» Евгений Забуга, который очень качественно покрывает значительную часть работы.

– Третий фактор – Антон сам чувствует силы помочь тренерскому штабу, а главный тренер Сергей Звягин видит необходимость в этой помощи и рад такой возможности. У них давно сложился хороший союз, мы видели это и в плей-офф, – заявил Герман Чистяков.

В то же время генеральный директор «Авангарда» заявил, что, если вдруг что-то пойдет не по плану, будут приняты соответствующие решения.