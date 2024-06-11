Преступниками оказались двое подростков. Они пытались стереть свои надписи и рисунки той же ночью, когда нарисовали их.

Преступниками оказались двое подростков. Они пытались стереть свои надписи и рисунки той же ночью, когда нарисовали их.

Полицейские нашли вандалов, которые осквернили памятник воинам Великой Отечественной войны в селе Медвежье Исилькульского района. О происшествии стало известно вчера: неизвестные написали оскорбительные слова и нарисовали половые органы прямо на плитах мемориала.

Оказалось, что преступление совершили двое 17-летних местных жителей. Парней задержали. Они рассказали, что у них остались баллончики с краской после покраски мотоцикла. Ночью они пробрались на мемориал, чтобы разрисовать его. Один из подростков признался, что вскоре они поняли, что совершили неправильный поступок. Этой же ночью парни вернулись на мемориал и пытались стереть краску бензином, однако безуспешно.

Полицейские выяснили, что эти же подростки ранее уже дважды изрисовывали остановку общественного транспорта в селе. Отмечается, что семьи молодых людей не состоят на учетах в органах внутренних дел.