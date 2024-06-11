Омск-Информ
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·Общество

Это связано с Днем России, который отмечается 12 июня.
12 июня по всей стране будет отмечаться День России. Этот день для россиян станет выходным, а потому в регионе изменится график работы почтовых отделений. 
Сегодня, 11 июня, отделения завершат работу на час раньше обычного, а вновь принимать клиентов начнут только 13 июня.
– 12 июня почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ, – отметили в пресс-службе регионального Минцифры.
Актуальное расписание работы почтовых отделений можно узнать на официальном сайте.
2028
·Общество

Это связано с Днем России, который отмечается 12 июня.
12 июня по всей стране будет отмечаться День России. Этот день для россиян станет выходным, а потому в регионе изменится график работы почтовых отделений. 
Сегодня, 11 июня, отделения завершат работу на час раньше обычного, а вновь принимать клиентов начнут только 13 июня.
– 12 июня почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ, – отметили в пресс-службе регионального Минцифры.
Актуальное расписание работы почтовых отделений можно узнать на официальном сайте.
2028