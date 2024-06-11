По некой задумке, дети, зашедшие в беседку, будут почти со всех сторон окружены решетками.

По некой задумке, дети, зашедшие в беседку, будут почти со всех сторон окружены решетками.

В омской колонии № 7 начали изготавливать беседки со скамейками для детского оздоровительного лагеря имени Гагарина. По договору, заключенные должны изготовить 3 беседки. Этот заказ позволил трудоустроить четверых осужденных.

– Трудовая деятельность – важное средство поддержания порядка и дисциплины в местах лишения свободы. В процессе общественно полезного труда у осужденных развиваются физические и профессиональные способности, формируются нравственные качества, – отметил врио начальника колонии Сергей Ремнев.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Омской области, каркас беседки и скамеек производится из металлической профильной трубы, крыша – из профильного листа, деревянный брус – из сосны, который предварительно обрабатывается специальным защитным лаком. На конструкцию наносится специальная термостойкая краска.

Из представленного фото можно понять, что дети, зайдя в беседку, будут почти со всех сторон окружены металлическими решетками. Что-то это напоминает.