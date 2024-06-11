Омск-Информ
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·Общество

Фильтр новой скважины в селе Калинино засорился на большой глубине. Пришлось применять глубинный насос.

Жители села Калинино Русско-Полянского района начали получать воду. Напомним, что она пропала на прошлой неделе. Из строя вышла новая скважина, запущенная только в 2019 году. Сейчас ситуация улучшилась.

– Получили заключение, что на глубине 417 метров наблюдается частичное засорение рабочей части фильтра, – сообщил глава Русско-Полянского района Алексей Огорелков. – В пятницу собрал рабочую группу, приняли решение, что будут продолжены работы по раскачке скважины новым глубинным насосом, который был приобретен для Калининского поселения.

По словам главы, принятые меры принесли результаты. Вода появилась и уже поступает в дома жителей села.

·Общество

Фильтр новой скважины в селе Калинино засорился на большой глубине. Пришлось применять глубинный насос.

Жители села Калинино Русско-Полянского района начали получать воду. Напомним, что она пропала на прошлой неделе. Из строя вышла новая скважина, запущенная только в 2019 году. Сейчас ситуация улучшилась.

– Получили заключение, что на глубине 417 метров наблюдается частичное засорение рабочей части фильтра, – сообщил глава Русско-Полянского района Алексей Огорелков. – В пятницу собрал рабочую группу, приняли решение, что будут продолжены работы по раскачке скважины новым глубинным насосом, который был приобретен для Калининского поселения.

По словам главы, принятые меры принесли результаты. Вода появилась и уже поступает в дома жителей села.