Омск-Информ
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Ранее планировалось, что мост будет недоступен для движения транспорта до 23 часов сегодняшнего дня.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о досрочном открытии движения транспорта по Ленинградскому мосту. Сегодня на объекте проводились испытания на прочность. Мост был закрыт с 9 часов утра. Возобновить движение планировалось в 23.00.

– Движение по Ленинградскому мосту после проведения испытаний открыто. Все прошло штатно. Для транспорта доступны четыре полосы – по две в каждом направлении, – написал мэр в своем телеграм-канале.

В полном объеме движение транспорта по Ленинградскому мосту будет восстановлено 12 июня. Капитально отремонтированный объект торжественно откроют в День России.

·Авто

Ранее планировалось, что мост будет недоступен для движения транспорта до 23 часов сегодняшнего дня.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о досрочном открытии движения транспорта по Ленинградскому мосту. Сегодня на объекте проводились испытания на прочность. Мост был закрыт с 9 часов утра. Возобновить движение планировалось в 23.00.

– Движение по Ленинградскому мосту после проведения испытаний открыто. Все прошло штатно. Для транспорта доступны четыре полосы – по две в каждом направлении, – написал мэр в своем телеграм-канале.

В полном объеме движение транспорта по Ленинградскому мосту будет восстановлено 12 июня. Капитально отремонтированный объект торжественно откроют в День России.