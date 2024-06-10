Первый домашний матч омской команды состоится 4 сентября. А еще через 5 дней в Омске состоится еще одна супербитва.

Первый домашний матч омской команды состоится 4 сентября. А еще через пару дней в Омске состоится еще одна супербитва.

Континентальная хоккейная лига опубликовала календарь первых домашних матчей всех клубов в новом сезоне.

Чемпионат начнется 3 сентября, когда в Магнитогорске сыграют финалисты последнего Кубка Гагарина «Металлург» и «Локомотив».

А уже на следующий день в борьбу вступят большинство клубов КХЛ. Так, «Авангард» 4 сентября примет новосибирскую «Сибирь». Стоит сказать, что уже третий год подряд именно с географическими соседями «ястребам» выпало проводить первый домашний матч сезона.

Также известно, что 6 сентября «Авангард» сыграет дома с «Нефтехимиком», а 9 сентября в Омск пожалует «Ак Барс».

Интересно, что уже упомянутая «Сибирь» проведет первый домашний матч только 15 сентября. А в гости к ней приедет, конечно же, «Авангард».