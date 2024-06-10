Традиционный летний концерт состоится в рамках празднования 50-летия ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.

Традиционный летний концерт состоится в рамках празднования 50-летия ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.

11 июня на сцене драматического театра «Галерка» состоится традиционный летний концерт, в котором примут участие молодые балетмейстеры. Все они – студенты выпускного курса направления подготовки «Хореографическое искусство» факультета культуры и искусств ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. Мероприятие пройдет в рамках празднования 50-летия вуза.

Молодые балетмейстеры покажут свое видение будущего танца, где нет ограничений и рамок: народно-сценический танец, свободная пластика, классический танец, контемпорари, концептуальная хореография – концертные номера поставлены в различных техниках хореографического искусства.

Подготовка к вечеру молодых балетмейстеров заняла 7 месяцев. Все это время шли репетиции, готовился музыкальный и лексический материал, пластические мотивы, шла работа над техникой, манерой и образностью исполнения, разрабатывались световая партитура и костюмы, подбирались исполнители.

Декан факультета культуры и искусств ОмГУ Татьяна Чупахина отмечает интенсивную концертную деятельность студентов творческих направлений.

– Коллектив кафедры режиссуры и хореографии способствует творческой деятельности студентов-хореографов – как сольной, так и коллективной. Одно из последних достижений танцевального коллектива «Дивертисмент» – лауреатство 1 степени в номинациях «Классический танец» и «Народно-сценический танец» на VII Международном фестивале-конкурсе хореографического искусства Omsk Dance Festival (1–3 ноября 2023 г.), – сказала Чупахина.

Вечер молодых балетмейстеров начнется в 19:00 на сцене театра «Галерка» (улица Богдана Хмельницкого, 236).