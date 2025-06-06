Руководитель коллектива Олеся Буйко рассказала об успехах на международном уровне и о том, что ждет гостей на предстоящем празднике на «Зеленом острове».

Омская хореографическая студия «Новая версия» готовится отметить грандиозный юбилей – 25 лет успешной творческой деятельности! Этот знаменательный день коллектив, бессменно возглавляемый талантливым хореографом и режиссером-постановщиком Олесей Буйко, встретит ярким праздником (6+) в любимом омичами парке «Вокруг света» 14 июня. Но юбилейные торжества, наполненные радостью и гордостью за достигнутые успехи, распространяются на весь год.

Олеся Буйко с нескрываемым волнением рассказала о недавней недельной поездке коллектива в Китай, где ребята из «Новой версии» блестяще выступили на Международном фестивале искусств «Жемчужина Востока» в Пекине.

Девять человек – танцоры, руководитель и сопровождающие – представляли Омск на международной арене, погружаясь в атмосферу яркого мультикультурного обмена. Фестиваль, собравший лучших представителей творческой элиты со всего мира, превратился для «Новой версии» в триумф. Коллектив завоевал две первые премии!

Однако хореограф подчеркнула, что поездка в Китай – это не просто соревнование, а прежде всего уникальная возможность для творческого роста и обмена опытом с коллегами из разных стран.

– Это был не столько конкурс, сколько взаимообогащающее общение, – рассказала Олеся. – Мы привезли ценные призы – прекрасные бархатные дипломы и стеклянные кубки, а также незабываемые впечатления, новые знакомства и, конечно, сертификаты, которые позволят нам продолжить наши международные гастроли, а еще – вкусные подарки.

Материальные награды, по ее словам, отошли на второй план, уступив место ценному опыту и ярким эмоциям, которые останутся в памяти навсегда.

Сама поездка была наполнена яркими красками и незабываемыми моментами. Гостеприимство китайских организаторов было искренним и радушным. Китайцам, призналась хореограф, русские, особенно артисты, казались кем-то из другой реальности, что делало общение еще более интересным и запоминающимся. Поднебесная поразила участников поездки своим великолепием и уникальной культурой.

– Китай – шикарная и интересная страна, – с восторгом рассказала Олеся. – Иногда, конечно, удивляет своей коммунистической организацией, доходящей до абсурда, но, возможно, именно это способствует поддержанию строгого порядка.

За 25 лет работы студия «Новая версия» побывала в 32 странах мира, некоторые из них посещала несколько раз. Апрельская поездка в Китай стала уже пятой. Олеся с увлечением рассказывала о каждом вояже, детально описывая не только выступления на сцене, но и встречи с местным населением, посещение исторических достопримечательностей, вкусные национальные блюда. Она поделилась забавными историями, которые случились с коллективом во время гастролей, показывая снимки, где танцоры позируют на фоне знаменитых памятников архитектуры, и рассказывая о том, как им удалось преодолевать языковой барьер. Кстати, омичи пользуются уже который раз подряд услугами одних и тех же, проверенных, гидов.

Преподаватель танцев подчеркнула, что в поездках, особенно зарубежных, заложен важный воспитательный момент. Они являются мощным стимулом для самосовершенствования.

Но прежде всего – это дисциплина, навыки работы и отдыха в команде, умение дружить. А ездила «Новая версия» и группами по 40 человек. И важно, чтобы все друг другу помогали, никто никого не обижал.

– Все мы разные и должны беречь друг друга. В поездках закаляется характер, ведь приходится преодолевать различные трудности. Бывали и спартанские условия, и ранние подъемы, когда хочется спать. Да, поездка – всегда сложно, это не только развлечения. Все более-менее должны подстраиваться под разные ситуации, под страну, в которую ты едешь. Не всегда мы привозили призовые места и первые-вторые премии, но дети обязательно получают массу впечатлений, которые остаются навсегда, они и развиваются быстрее, буквально на голову вырастают! Для ребят это очень-очень важно – поехать куда-то с коллективом на фестиваль. Может быть, чем-то ради этого пожертвовать. Всегда заранее готовятся новые номера, костюмы. И все живут предвкушением будущего путешествия, – уверена педагог.

По ее словам, успехи студии – это результат упорного труда каждого члена коллектива, взаимопонимания и дружбы, которые с годами продолжают крепнуть. Она с благодарностью отметила поддержку родителей танцоров, спонсоров и всех, кто помогал студии на протяжении всех этих лет.

– Поездка в Китай в апреле состоялась благодаря финансовой поддержке большого друга нашей студии – мецената и предпринимателя Святослава Капустина. Он нам помогает уже более 20 лет. И я буду его благодарить всю оставшуюся жизнь за то, что он предоставляет нашим детям такие уникальные возможности, – подчеркнула Олеся Буйко.

Руководитель, участники коллектива, педагоги и тренеры, родители и выпускники разных лет с нетерпением ждут юбилейного праздника в парке «Вокруг света». Неравнодушные к хореографическому искусству омичи смогут полюбоваться завораживающими постановками и поздравить любимую студию. Организаторы обещают зрелищное шоу, которое надолго запомнится всем гостям праздника. Этот праздник станет ярким отражением 25-летней истории творчества, наполненной успехами, яркими впечатлениями и незабываемыми моментами.

В программе: хореографический мини-спектакль «Бокс», где будет почти настоящий ринг и представление по мотивам французского мультфильма «Балерина» с балетным станком. И там и там заложен философский смысл, интересные идеи. Используется сложное музыкальное сопровождение. Конечно же, будет много танцевальных номеров.

Любителей ярких зрелищ и танцевального искусства ждут 14 июня в парке «Вокруг света» вечером. Вход свободный.

Фото из архива Олеси Буйко.