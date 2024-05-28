Объединит горожан так называемая танцевальная прогулка. В этом году акции исполняется 10 лет.

Объединит горожан так называемая танцевальная прогулка. В этом году акции исполняется 10 лет.

Завтра, 29 мая, омичи выйдут на танцевальную прогулку, которая состоится в сквере имени Врубеля, сообщает телеграм-канал «Омск-путеводитель». Традиции таких прогулок в России исполняется 10 лет, поэтому юбилей отметят акциями во всех танцующих городах страны.

Во время танцевальной прогулки участники гуляют и танцуют как умеют – к хореографическим навыкам серьезных требований не предъявляют. Уличных танцоров объединяет плейлист и маршрут, по которому они двигаются. Плейлист, правда, нужно будет скачать заранее. Как и записаться на акцию. Участвовать могут все желающие.

Напомним, что конец мая в Омске области не радует теплой погодой. Поэтому горожанам, которые решатся выйти на танцевальную прогулку, возможно, придется мириться с некомфортной температурой воздуха.