Связано это с подготовкой к празднованию Дня России. Ограничения продлятся до раннего утра 13 июня.
В среду в стране будет отмечаться День России. В этой связи в Омске изменятся схемы движения целого ряда автобусных маршрутов, сообщили в мэрии. Изменения начнут действовать сегодня и продлятся до раннего утра 13 июня.
Вот как будут выглядеть обновленные схемы движения.
С 19:00 10 июня до 12:00 11 июня:
- автобусы № 25 с улицы Гагарина поедут по Комсомольскому мосту с левым поворотом на улицу Думскую, с правым поворотом на Пушкина, с правым поворотом на Лермонтова, с правым поворотом на проспект Маркса, затем – по Комсомольскому мосту, улицам Гагарина, Интернациональная, далее – по утвержденной схеме;
- автобусы № 28 с моста имени 60-летия Победы поедут по улицам Фрунзе, Герцена, Интернациональная, далее – по утвержденной схеме;
- автобусы № 34 с улицы Герцена поедут по улицам Фрунзе, Гусарова, Интернациональная, Герцена, далее – по утвержденной схеме, с посадкой и высадкой пассажиров на остановке «Улица Фрунзе»;
- автобусы № 94 с моста имени 60-летия Победы поедут по улице Фрунзе (с остановкой на ООТ «Ул. Тарская»), Герцена, далее – по утвержденной схеме маршрута.
С 12:00 11 июня до 5:00 13 июня:
- автобусы № 25 с улицы Гагарина поедут по Комсомольскому мосту с левым поворотом на улицу Думскую, с правым поворотом на Пушкина, с правым поворотом на Лермонтова, с правым поворотом на проспект Маркса, затем – по Комсомольскому мосту, улицам Гагарина, Интернациональной, далее – по утвержденной схеме;
- автобусы № 28 с моста имени 60-летия Победы поедут по улицам Фрунзе, Герцена, Интернациональной, далее – по утвержденной схеме;
- автобусы № 34 с улицы Герцена поедут по улицам Фрунзе, Гусарова, Интернациональной, Герцена, далее – по утвержденной схеме, с посадкой и высадкой пассажиров на остановке «Улица Фрунзе»;
- автобусы № 73 с улицы Красный Путь поедут по улицам Интернациональной, Гагарина, по Комсомольскому мосту, улицам Лермонтова, Ленина, далее – по утвержденной схеме;
- автобусы № 94 с моста имени 60-летия Победы поедут по улице Фрунзе (с остановкой на ООТ «Улица Тарская»), Герцена, далее – по утвержденной схеме.