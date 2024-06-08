Анатолия Кузнецова не стало вчера. Время и дата прощания не сообщаются.

Анатолия Кузнецова не стало вчера. Время и дата прощания не сообщаются.

Накануне, 7 июня, омский футбольный клуб «Иртыш» объявил о кончине на 73-м году жизни экс-тренера Анатолия Кузнецова. Его не стало после тяжелой болезни.

Кузнецов окончил омский СибГУФК. Работал начальником команды «Иртыш» в 1982–1985 годах. В 1985-1986 гг. – тренером «Иртыша».

С 1986 по 1992 год трудился старшим преподавателем кафедры футбола СибГУФК. Он работал со сборной клубов под эгидой РФС, юношескими сборными России. В 2005 и 2006 годах – главный тренер «Иртыша-1946».

Анатолий Кузнецов сделал большой вклад в развитие юношеского футбола в Омске. Он всегда делился своим опытом, опекал ветеранов футбола, находил время для обучения молодежи.

– Вся жизнь Анатолия Ивановича была связана с футболом. И его трудовая биография подтверждает: он был первоклассным специалистом. Очень многое сделал для развития юношеского футбола в Омске, отдал много сил и времени работе в футбольной школе «Иртыш», – говорится в сообщении клуба.

РИА «Омск-информ» выражает соболезнование родным и близким Анатолия Кузнецова.