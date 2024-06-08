Пытаясь скрыться от стражей порядка, водитель грубо нарушал массу правил дорожного движения.

Пытаясь скрыться от стражей порядка, водитель грубо нарушал массу правил дорожного движения.

В ночь с пятницы на субботу, 8 июня, во время несения службы в Ленинском округе сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на мотоциклиста, нарушавшего правила дорожного движения.

Автоинспекторы потребовали от водителя остановиться, однако тот только увеличил скорость, попытавшись скрыться. Два экипажа ДПС настигли нарушителя на улице Братской. Им оказался 29-летний омич, не имеющий права управления транспортными средствами.

За это нарушение он будет привлечен к административной ответственности, предусматривающей штраф от 5 до 15 тыс. рублей. Кроме того, мотоциклист нарушил целый перечень правил дорожного движения, в отношении него возбуждены административные делопроизводства. Мотоцикл поместили на штрафстоянку.