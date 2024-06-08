По сравнению с прошлым годом оборот заведений общепита существенно вырос.

По сравнению с прошлым годом оборот заведений общепита существенно вырос.

Любопытную динамику об обороте в кафе, барах и ресторанах опубликовал Омскстат. Речь идет о выручке от продажи собственной продукции и покупных товаров гостям заведения.

За апрель этого года омские кафе и рестораны выручили 2,6 млрд рублей. В марте эта цифра была на порядок выше – 2,7 млрд рублей.

Как выяснилось, с начала нынешнего года оборот баров, кофеен и ресторанов достиг 10,5 млрд рублей. Год назад омичи потратили меньше, 7,5 млрд рублей.