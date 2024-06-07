Омск-Информ
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·Общество

В селе Калинино Русско-Полянского района вышла из строя новая скважина. Администрация принимает меры.

Глава Русско-Полянского района Омской области Алексей Огорелков в своем телеграм-канале рассказал о мерах по ликвидации ЧП. В селе Калинино жители остались без воды из-за вышедшей из строя скважины. Неисправное сооружение обследуют.

- Скважина, которая была запущена в работу в 2019 году, вышла из строя, причину устанавливаем. Заключили договор на обследование скважины со специализированной организацией. Как только будут результаты обследования, оперативно вас проинформирую, - отметил Огорелков.

Выяснилось, что вода в село доставляется по заявкам, это более 15 кубических метров в день.

·Общество

В селе Калинино Русско-Полянского района вышла из строя новая скважина. Администрация принимает меры.

Глава Русско-Полянского района Омской области Алексей Огорелков в своем телеграм-канале рассказал о мерах по ликвидации ЧП. В селе Калинино жители остались без воды из-за вышедшей из строя скважины. Неисправное сооружение обследуют.

- Скважина, которая была запущена в работу в 2019 году, вышла из строя, причину устанавливаем. Заключили договор на обследование скважины со специализированной организацией. Как только будут результаты обследования, оперативно вас проинформирую, - отметил Огорелков.

Выяснилось, что вода в село доставляется по заявкам, это более 15 кубических метров в день.