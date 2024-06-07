Депутат Госдумы от Омской области считает, что нужна реформация системы экзаменов для выпускников школ.

Депутат Госдумы от Омской области считает, что нужна реформация системы экзаменов для выпускников школ.

Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин рассказал об очередной инициативе своих коллег о замене ЕГЭ на обычные выпускные экзамены. Парламентарий напомнил, что сам в свое время предлагал внести изменения и система нуждается в реформировании.

– Мы уже предлагали вернуть ЕГЭ в добровольный режим, как это было до 2009 года. Считали такой вариант наиболее мягким, поскольку это не забирает у ребят из провинции возможность через ЕГЭ поступить в столичный вуз. Но до сих пор правительство выступало против таких законопроектов, – отметил Смолин. – Ощущение, что даже в политических элитах есть колебания – часть людей склоняется к полной отмене ЕГЭ либо его смягчения. Думаю, в ближайшее время его не отменят, но изменения неизбежны.

Депутат Госдумы готов поддержать отмену единого госэкзамена, ссылаясь на утечку умов из провинций и страны.

– Я бы поставил свою подпись под этим законом, считаю, что лучше без ЕГЭ. От него, конечно, есть польза, но вреда больше. Основные аргументы о сохранении ЕГЭ хорошо известны – с ним большее число ребят из регионов имеют возможность поступить в столичные вузы. Но потом они не возвращаются, что сказывается на интеллектуальном потенциале городов, – рассуждает Смолин. – Кроме того, до половины успешных студентов еще на стадии бакалавриата из ведущих вузов переезжают в другие страны. ЕГЭ работает на то, что московские и питерские вузы превращаются в перевалочные базы, что облегчает утечку умов из России.

Парламентарий убежден, что ЕГЭ хоть и победило коррупцию, но унижает достоинство ребят.