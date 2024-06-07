Депутат Госдумы от Омской области считает, что нужна реформация системы экзаменов для выпускников школ.
Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин рассказал об очередной инициативе своих коллег о замене ЕГЭ на обычные выпускные экзамены. Парламентарий напомнил, что сам в свое время предлагал внести изменения и система нуждается в реформировании.
– Мы уже предлагали вернуть ЕГЭ в добровольный режим, как это было до 2009 года. Считали такой вариант наиболее мягким, поскольку это не забирает у ребят из провинции возможность через ЕГЭ поступить в столичный вуз. Но до сих пор правительство выступало против таких законопроектов, – отметил Смолин. – Ощущение, что даже в политических элитах есть колебания – часть людей склоняется к полной отмене ЕГЭ либо его смягчения. Думаю, в ближайшее время его не отменят, но изменения неизбежны.
Депутат Госдумы готов поддержать отмену единого госэкзамена, ссылаясь на утечку умов из провинций и страны.
– Я бы поставил свою подпись под этим законом, считаю, что лучше без ЕГЭ. От него, конечно, есть польза, но вреда больше. Основные аргументы о сохранении ЕГЭ хорошо известны – с ним большее число ребят из регионов имеют возможность поступить в столичные вузы. Но потом они не возвращаются, что сказывается на интеллектуальном потенциале городов, – рассуждает Смолин. – Кроме того, до половины успешных студентов еще на стадии бакалавриата из ведущих вузов переезжают в другие страны. ЕГЭ работает на то, что московские и питерские вузы превращаются в перевалочные базы, что облегчает утечку умов из России.
Парламентарий убежден, что ЕГЭ хоть и победило коррупцию, но унижает достоинство ребят.