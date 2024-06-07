Сооружение перекроют для движения 10 и 12 июня. Мост ждут испытания на прочность и торжественное открытие.

Сооружение перекроют для движения 10 и 12 июня. Мост ждут испытания на прочность и торжественное открытие.

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале назвал даты закрытия Ленинградского моста. 10 июня на сооружении проведут испытания на прочность. В связи с этим будет прекращено движение по мосту с 9:00 до 23:00 на участке от улицы Ленина до транспортной развязки по улице Суворова.

– Cпециалисты омского СибАДИ проверят качественные и количественные характеристики пролетного строения, опорных частей, мостового полотна и его элементов, в том числе барьерного и перильного ограждений, освещения и дорожного покрытия, – пояснил Шелест.

Кроме того, запланированы статическое и динамическое испытания мостовых конструкций под нагрузкой, которые потребуют полного ограничения движения транспорта.

В среду, 12 июня, предполагается торжественная церемония открытия объекта. Потому движение на мосту полностью перекроют с 11:00 до 13:00. Водителям рекомендовали руководствоваться требованиями временно установленных дорожных знаков и сигналами регулировщиков.

Отметим, что в среду, 5 июня, было открыто движение на четырех из шести полос на Ленинградском мосту. Сейчас на объекте завершают косметические работы, пробок стало значительно меньше.