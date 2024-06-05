Омск-Информ
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·Общество

За неделю до открытия на объекте выполняют косметические работы. А горожане протестировали открывшиеся сегодня полосы.

С 5 часов утра сегодняшнего дня в Омске на Ленинградском мосту после капитального ремонта для автомобилистов и общественного транспорта открылись две дополнительные полосы. Таким образом, сейчас работают четыре полосы. Все 6 полос откроют 12 июня. Обозреватель «Омск-информа» узнал, насколько быстрее стали передвигаться омичи. И что осталось доделать на Ленинградском мосту.

Теперь без пробок

Сооружение перекрыли для капитального ремонта в феврале прошлого года. Работы ведет компания «СтройТраст». Сейчас можно наблюдать, что  после открытия двух дополнительных полос заезд на мост в обе стороны разгружен от машин. Дорога теперь относительно свободна.

Горожане уже протестировали на две третьих открытый мост и довольны.

– Раньше стояла по 15–20 минут в пробках. А сегодня прекрасно проехала на танцы, – отметила жительница поселка Троицкое Галина Романцевич.

Тогда как омичка Наталья теперь без проблем добирается из дома в поселке Входном до работы в центр города.

– Раньше автобусы вклинивались и возникали заторы. Теперь транспорт не стоит. Как на лыжах проехала, коллеги удивились, – сказала Наталья.

Пенсионер Юрий Курбатов решил прокатиться на Левый берег, потому что появились желание и свободное время.

– Думаю, что транспорта на Ленинградском мосту стало в разы меньше. Он просто здесь не задерживается, свободно проезжает. Народу на остановках стало заметно меньше, – поделился наблюдениями омич.

Осталась «косметика»

Тем временем на Ленинградском мосту осталось выполнить косметические работы. Штукатур-бетонщик  компании «СтройТраст» Виктор Евгеньев пояснил, что сейчас рабочие красят лестницы и заборы на протяжении моста.

На сооружении активно демонтируют временный деревянный настил для смотровых ходов. Уже почти готовы бетонные опоры моста, осталось завершить покраску. Рабочие трудятся в две смены, каждая из которых длится по 12 часов.

Прораб участка Михаил Петров рассказал, что еще предстоит сделать.

– Сверху подкрашиваются перильные ограждения. Впереди только «косметика»: сегодня уложат асфальт, планируются озеленение и планировочные работы. Отвечаем всем интересующимся прохожим: «Потерпите, еще немного осталось». Это все временные трудности, – отметил Михаил Петров.

Бетонщик Боладген Умбеткалиев отметил, что ранее 18 лет отработал  маляром в «Мостовике», помогал строить олимпийские объекты в Сочи. А теперь обрабатывает битумом участки вдоль Ленинградского моста.

В целом отремонтированный Ленинградский мост уже выглядит вполне презентабельно.

Известно, что  до полного открытия сооружение проверят на прочность. Для этой цели мост полностью перекроют.

Елена Ляхова
·Общество

За неделю до открытия на объекте выполняют косметические работы. А горожане протестировали открывшиеся сегодня полосы.

С 5 часов утра сегодняшнего дня в Омске на Ленинградском мосту после капитального ремонта для автомобилистов и общественного транспорта открылись две дополнительные полосы. Таким образом, сейчас работают четыре полосы. Все 6 полос откроют 12 июня. Обозреватель «Омск-информа» узнал, насколько быстрее стали передвигаться омичи. И что осталось доделать на Ленинградском мосту.

Теперь без пробок

Сооружение перекрыли для капитального ремонта в феврале прошлого года. Работы ведет компания «СтройТраст». Сейчас можно наблюдать, что  после открытия двух дополнительных полос заезд на мост в обе стороны разгружен от машин. Дорога теперь относительно свободна.

Горожане уже протестировали на две третьих открытый мост и довольны.

– Раньше стояла по 15–20 минут в пробках. А сегодня прекрасно проехала на танцы, – отметила жительница поселка Троицкое Галина Романцевич.

Тогда как омичка Наталья теперь без проблем добирается из дома в поселке Входном до работы в центр города.

– Раньше автобусы вклинивались и возникали заторы. Теперь транспорт не стоит. Как на лыжах проехала, коллеги удивились, – сказала Наталья.

Пенсионер Юрий Курбатов решил прокатиться на Левый берег, потому что появились желание и свободное время.

– Думаю, что транспорта на Ленинградском мосту стало в разы меньше. Он просто здесь не задерживается, свободно проезжает. Народу на остановках стало заметно меньше, – поделился наблюдениями омич.

Осталась «косметика»

Тем временем на Ленинградском мосту осталось выполнить косметические работы. Штукатур-бетонщик  компании «СтройТраст» Виктор Евгеньев пояснил, что сейчас рабочие красят лестницы и заборы на протяжении моста.

На сооружении активно демонтируют временный деревянный настил для смотровых ходов. Уже почти готовы бетонные опоры моста, осталось завершить покраску. Рабочие трудятся в две смены, каждая из которых длится по 12 часов.

Прораб участка Михаил Петров рассказал, что еще предстоит сделать.

– Сверху подкрашиваются перильные ограждения. Впереди только «косметика»: сегодня уложат асфальт, планируются озеленение и планировочные работы. Отвечаем всем интересующимся прохожим: «Потерпите, еще немного осталось». Это все временные трудности, – отметил Михаил Петров.

Бетонщик Боладген Умбеткалиев отметил, что ранее 18 лет отработал  маляром в «Мостовике», помогал строить олимпийские объекты в Сочи. А теперь обрабатывает битумом участки вдоль Ленинградского моста.

В целом отремонтированный Ленинградский мост уже выглядит вполне презентабельно.

Известно, что  до полного открытия сооружение проверят на прочность. Для этой цели мост полностью перекроют.

Елена Ляхова