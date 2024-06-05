За неделю до открытия на объекте выполняют косметические работы. А горожане протестировали открывшиеся сегодня полосы.

За неделю до открытия на объекте выполняют косметические работы. А горожане протестировали открывшиеся сегодня полосы.

С 5 часов утра сегодняшнего дня в Омске на Ленинградском мосту после капитального ремонта для автомобилистов и общественного транспорта открылись две дополнительные полосы. Таким образом, сейчас работают четыре полосы. Все 6 полос откроют 12 июня. Обозреватель «Омск-информа» узнал, насколько быстрее стали передвигаться омичи. И что осталось доделать на Ленинградском мосту.

Теперь без пробок

Сооружение перекрыли для капитального ремонта в феврале прошлого года. Работы ведет компания «СтройТраст». Сейчас можно наблюдать, что после открытия двух дополнительных полос заезд на мост в обе стороны разгружен от машин. Дорога теперь относительно свободна.

Горожане уже протестировали на две третьих открытый мост и довольны.

– Раньше стояла по 15–20 минут в пробках. А сегодня прекрасно проехала на танцы, – отметила жительница поселка Троицкое Галина Романцевич.

Тогда как омичка Наталья теперь без проблем добирается из дома в поселке Входном до работы в центр города.

– Раньше автобусы вклинивались и возникали заторы. Теперь транспорт не стоит. Как на лыжах проехала, коллеги удивились, – сказала Наталья.

Пенсионер Юрий Курбатов решил прокатиться на Левый берег, потому что появились желание и свободное время.

– Думаю, что транспорта на Ленинградском мосту стало в разы меньше. Он просто здесь не задерживается, свободно проезжает. Народу на остановках стало заметно меньше, – поделился наблюдениями омич.

Осталась «косметика»

Тем временем на Ленинградском мосту осталось выполнить косметические работы. Штукатур-бетонщик компании «СтройТраст» Виктор Евгеньев пояснил, что сейчас рабочие красят лестницы и заборы на протяжении моста.

На сооружении активно демонтируют временный деревянный настил для смотровых ходов. Уже почти готовы бетонные опоры моста, осталось завершить покраску. Рабочие трудятся в две смены, каждая из которых длится по 12 часов.

Прораб участка Михаил Петров рассказал, что еще предстоит сделать.

– Сверху подкрашиваются перильные ограждения. Впереди только «косметика»: сегодня уложат асфальт, планируются озеленение и планировочные работы. Отвечаем всем интересующимся прохожим: «Потерпите, еще немного осталось». Это все временные трудности, – отметил Михаил Петров.

Бетонщик Боладген Умбеткалиев отметил, что ранее 18 лет отработал маляром в «Мостовике», помогал строить олимпийские объекты в Сочи. А теперь обрабатывает битумом участки вдоль Ленинградского моста.

В целом отремонтированный Ленинградский мост уже выглядит вполне презентабельно.

Известно, что до полного открытия сооружение проверят на прочность. Для этой цели мост полностью перекроют.