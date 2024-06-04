Закрытыми останутся только крайние правые полосы по ходу движения. Полностью мост откроют 12 июня.

Закрытыми останутся только крайние правые полосы по ходу движения. Полностью мост откроют 12 июня.

Мэр Омска Сергей Шелест поделился радостными для автомобилистов новостями. Завтра с 5 часов утра на Ленинградском мосту будут открыты для движения четыре полосы из шести. Закрытыми пока оставят крайние правые полосы по ходу движения. Полностью движение по мосту, как и обещали, откроют 12 июня.

– Сейчас объект готовят к испытаниям на прочность – они пройдут в начале следующей недели. На время обследования мост будет полностью закрыт, – сообщил градоначальник.

Шелест попросил всех участников дорожного движения с пониманием отнестись к планируемым ограничениям, внимательно смотреть на дорожные знаки, в том числе и временные, а также быть внимательными друг к другу.