Омск-Информ
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·Авто

Закрытыми останутся только крайние правые полосы по ходу движения. Полностью мост откроют 12 июня.

Мэр Омска Сергей Шелест поделился радостными для автомобилистов новостями. Завтра с 5 часов утра на Ленинградском мосту будут открыты для движения четыре полосы из шести. Закрытыми пока оставят крайние правые полосы по ходу движения. Полностью движение по мосту, как и обещали, откроют 12 июня.

– Сейчас объект готовят к испытаниям на прочность – они пройдут в начале следующей недели. На время обследования мост будет полностью закрыт, – сообщил градоначальник.

Шелест попросил всех участников дорожного движения с пониманием отнестись к планируемым ограничениям, внимательно смотреть на дорожные знаки, в том числе и временные, а также быть внимательными друг к другу.

·Авто

Закрытыми останутся только крайние правые полосы по ходу движения. Полностью мост откроют 12 июня.

Мэр Омска Сергей Шелест поделился радостными для автомобилистов новостями. Завтра с 5 часов утра на Ленинградском мосту будут открыты для движения четыре полосы из шести. Закрытыми пока оставят крайние правые полосы по ходу движения. Полностью движение по мосту, как и обещали, откроют 12 июня.

– Сейчас объект готовят к испытаниям на прочность – они пройдут в начале следующей недели. На время обследования мост будет полностью закрыт, – сообщил градоначальник.

Шелест попросил всех участников дорожного движения с пониманием отнестись к планируемым ограничениям, внимательно смотреть на дорожные знаки, в том числе и временные, а также быть внимательными друг к другу.