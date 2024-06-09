Цены на сезонные фрукты и ягоды оказались выше, чем в прошлом году, при этом их качество хуже. А местной ягоды омичи могут не дождаться: первая клубника погибла.

Цены на сезонные фрукты и ягоды оказались выше, чем в прошлом году, при этом их качество хуже. А местной ягоды омичи могут не дождаться: первая клубника погибла.

Июнь – месяц, когда можно полакомиться черешней и клубникой. Однако в этом году все не так радужно.

Черешню в Сибирь привозят «волнами». Сначала из Средней Азии, затем из Азербайджана. Возможно будут поставки, как в прошлые годы, из Турции, Ирана, Сербии. Российская черешня, а лучше всего плодоносит она в Краснодарском крае и Крыму, расходится в соседних регионах, а до Омска обычно не доезжает. Хотя в прошлом году, в июле, продавалась российская желто-красная черешня. Этот год с его природными аномалиями уже показывает повышение цен – и на черешню, и на клубнику.

Черешня припоздала

Обычно продажа этого вкусного фрукта начинается с середины мая. Но в этом году черешня задержалась – в сетевых магазинах она появилась лишь на днях. И хотя на овощных развалах ее можно было купить и пару недель назад, на вкус она была «трава-травой».

Мы продегустировали черешню, купленную в разных торговых точках – и в супермаркетах, и в ларьках. И были разочарованы. Пока – невкусно и дорого практически везде.

Разброс цен на черешню в первой декаде июня – от 450 до 600 рублей за кг. Дороже всего сезонный фрукт в «Самокате» – свыше 1000 руб./кг.

Продавцы называют две страны ее происхождения: Узбекистан и Киргизия. Причем киргизскую продают дороже и она выглядит получше.

На овощных развалах, в палатках и киосках цены немного ниже, но, как правило, товар там взвешивает продавец. Ему нужно продать все, поэтому попадается и мелкая, и недозрелая черешня. Лишь в некоторых местах продаются отобранные фрукты и овощи, но там и цены выше.

– Это майская еще черешня из Узбекистана, сейчас все везут долго, фура может быть в пути до двух недель, а черешня же не «доходит», спелее она не становится, – поясняет хозяин овощного павильона Равшан, отвечая на претензию, почему так невкусно.

В супермаркетах есть возможность выбрать фрукты самостоятельно. Но в ящике спелых черешен – крупных, темно-бордового цвета, буквально процентов 20. С этим мы столкнулись в «Ленте», такая же история в магазинах «Победа» и EUROSPAR. Выглядит черешня везде одинаково – непрезентабельно и некондиционно. Исключение, пожалуй, в магазине «Овощной № 1». Неожиданно большая часть купленных здесь черешен оказалась вкусной. Правда, продавец советует просто немного подождать. Возможно, уже следующий завоз не разочарует.

В сети «Ярче» продается и черешня, и вишня. Вишня оказалась спелой в отличие от черешни, последнюю явно сняли с дерева преждевременно. Вишню – рекомендуем, черешню – нет.

Цены на черешню в этом году стартовали с довольно высоких цифр, процентов на 20 выше, чем в прошлом. Массовая продажа только началась. Как будут вести себя цены в дальнейшем, ни один продавец не рискует прогнозировать. Последние годы даже самый разгар сезона вовсе не подразумевает снижение цен. Уточним, что черешня «отходит» примерно во второй декаде июля. Но в этом году, похоже, все сдвигается на более поздние сроки.

Красная снаружи, неспелая внутри

Свежую клубнику уже давно можно купить круглый год. Везут ее отовсюду, нередко это тепличное производство. Цены, конечно же, варьируется в зависимости от сезона. Лето пока не стало поводом для значительного снижения цены. Клубнику в Омске можно купить в овощных павильонах, но далеко не во всех супермаркетах. Да и садоводы, судя по погоде, еще не скоро порадуют урожаем ягоды. Разброс цен: он 750 до 1000 рублей за кг. Землянику можно купить за 650 руб./кг. К сожалению, клубника только на вид спелая: ни ярко выраженного вкуса, ни аромата нет. Возможно, дело в сорте.

– Как про мне, ягоду сняли немного раньше времени, но сладость в ней есть, хотя и недостаточно, – признается продавец.

Как обычно, в торговле всегда чего-то не договаривают. Продавцы из «деревянных домиков» продолжают утверждать, что торгуют ягодой из Черлакского района. Правда, в хозяйствах опровергают эту информацию. У черлакской ягоды есть свой сезон, и он пока не начинался. По виду и на вкус – это та же среднеазиатская ягода, что и везде.

А на ферме «Омская ягода», расположенной в нескольких километрах от областного центра, нас огорчили тем, что первого местного урожая клубники в этом году не будет вовсе – цвет померз в мае. Так что омская клубника созреет не раньше середины июля.

Оптом – дешевле?

Для большой семьи или для праздничного застолья есть вариант заказать доставку ягод и фруктом мелким оптом. И клубнику, и черешню привезут из Киргизии в течение нескольких дней. Правда, ценообразование продавцы объяснить не утруждаются. Не нравится – не берите. Опт начинается с ящика. Средний вес ящика клубники – 2,5 кг. Цена опта от одного ящика – 1300 рублей. Черешни в ящике может быть от 2,5 до 3 кг. Цена начинается от 1500 рублей. Чем крупнее опт, тем ниже цена. Но разница не такая уж большая – 10–15 %. Получается, что черешню выгоднее покупать в ближайшем павильоне, а клубнику – на заказ.

Итак, в этом году все немного позднее. Вкусную черешню можно подождать, и, возможно, она еще упадет в цене. А вот местная клубника появится нескоро, и будет ее немного. Так что ждать серьзного снижения цены на эту ягоду не приходится.