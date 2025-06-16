Первый урожай ягод уже собрали дачники со своих участков.

Клубника - это вкусная и ароматная ягода, богатая витаминами и минералами, которые оказывают положительное влияние на здоровье. В клубнике содержатся, например, витамин С, витамины группы В, витамин Е, минералы: калий, кальций, магний, фосфор, железо, йод, цинк и другие. Также в ягодах есть клетчатка, фруктовые кислоты (салициловая, хинная, янтарная, яблочная).

Она поднимает настроение, укрепляет иммунитет. Витамин С способствует выработке антител, которые борются с инфекциями и воспалительными процессами. Защищает сосуды и сердце. Регулирует уровень сахара. Улучшает работу мозга и состояние кожи. Поддерживает зрение.

Но какую клубнику выбрать - обычную или ремонтантную? Эксперты Всероссийского научно - исследовательского института карантина растений раскрыли секреты выбора настоящей королевы ягод.

- Обычная и ремонтантную дает одинаковый урожай с куста, но у первой ягоды крупные и урожай можно получить однократно, а у второй объем урожая будет растянут на весь сезон. Но ягоды чаще мелкие, - рассказывают в ВНИИКР.

Эксперты указывают, что клубника никогда не была ягодой для ленивых, она требует внимательного ухода. Недостаток обычной ягоды – активное образование усов, которые необходимо удалять. У ремонтантной усов либо мало, либо нет вообще. Обычная клубника не нуждается в постоянной подкормке, однако ее необходимо правильно обрезать перед зимовкой, а вот ремонтантной необходимо обеспечить регулярный полив и полноценное питание на протяжении всего периода плодоношения.

Как рассказали в институте, выбор зависит от ваших целей. Если вам нужен большой урожай для заготовок, то выбирайте обычную, если хотите собирать ягоды все лето, то берите ремонтантную. Важно помнить, что независимо от выбора обе разновидности требуют правильного ухода, если хотите есть вкусную ягоду весь сезон.