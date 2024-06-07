Пока сосед вахтовика спал, мужчина решил воспользоваться моментом и присвоить его деньги. Кражу раскрыли не сразу.

Пока сосед вахтовика спал, мужчина решил воспользоваться моментом и присвоить его деньги. Кражу раскрыли не сразу.

В апреле в поезде Томск – Адлер произошел неприятный инцидент с одним из пассажиров. Пока мужчина спал, у него украли деньги. О происшествии стало известно, когда поезд подъезжал к Ижевску. Именно к полицейским этого города обратился пассажир. А те обратились к коллегам из Екатеринбурга, так как логично было предположить, что кража произошла где-то на Урале.

Екатеринбургские транспортные полицейские выехали в Ижевск. Они выяснили, кто украл деньги, но сразу задержать воришку им не удалось.

Нашли виновника события лишь в конце мая в городе Чернушке Пермского края. Там он находился на вахте. Оказалось, что деньги присвоил себе 32-летний житель Омской области. Мужчина рассказал, что ехал из Тюмени. Незадолго до прибытия на свою станцию вахтовик заметил, что его сосед по купе заснул. Он воспользовался этим моментом и похитил из кармана куртки соседа 70 тыс. рублей, а затем вышел на станции Чернушка.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ранее омич проблем с законом не имел. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.