Мужчина работал в Новом Уренгое маляром. Находясь на высоте, с ним произошел несчастный случай, после которого мужчина стал инвалидом.

Мужчина работал в Новом Уренгое маляром. Находясь на высоте, с ним произошел несчастный случай, после которого мужчина стал инвалидом.

С иском к ООО «Уралмонтажгазавтоматика» обратился омич. Мужчина потребовал от организации компенсацию морального вреда и утраченного заработка, в связи с причинением вреда здоровью.

Омич рассказал, что работал на предприятии маляром в Новом Уренгое вахтовым методом. В какой-то момент с ним произошел несчастный случай. Мужчина спускался с передвижной вышки, он отцепил страховочный строп от места крепления, и из-за этого элемент лестницы выпал из замков, не выдержав вес. Маляр упал на выпрямленные ноги. Мужчины получил травмы стоп и закрытые переломы костей. Кроме того, ему присвоили вторую группу инвалидности. После этого мужчине требовалось еще лечение, в том числе с установкой аппарата Илизарова. При этом у него возникали осложнения.

Суд полностью встал на сторону омича и обязал компанию выплатить компенсацию морального вреда в размере 700 тыс. рублей. Однако организация не спешила этого делать, поэтому пришлось вмешаться судебным приставам.

– Судебный пристав уведомил руководство организации о возбужденном в отношении юридического лица исполнительном производстве, предприняв меру побуждения к исполнению судебного решения в виде наложения ареста на денежные средства организации-должника и вынесения запрета на регистрационные действия с транспортными средствами, – рассказали в пресс-службе ГУ ФССП России по Омской области.

Не желая столкнуться с проблемами, организация все же выплатила все деньги омичу. Но из-за игнорирования требований Фемиды, компании пришлось заплатить еще и исполнительский сбор в размере 39 тыс. рублей.