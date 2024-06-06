Сквер находится за кинотеатром «Кристалл». На территории уже произвели демонтаж бетонных плит.

Сквер находится за кинотеатром «Кристалл». На территории уже произвели демонтаж бетонных плит.

В Омске в Советском округе начали благоустраивать сквер имени Петухова, который находится за кинотеатром «Кристалл». Его благоустройство запланировано в рамках инициативных проектов омичей. К работам уже приступила подрядная организация ООО «Омдорстрой». Как рассказали в пресс-службе мэрии города, на территории произвели демонтаж бетонных плит. Стоимость проекта составляет 6,4 млн рублей.

– До конца лета в сквере планируется уложить тротуарную плитку, установить скамейки, урны. Кроме этого, проект предусматривает обустройство линии наружного освещения с установкой стальных опор с парковыми светильниками, – рассказала главный архитектор округа, заместитель начальника отдела архитектуры, строительства и землепользования администрации Советского округа Светлана Сафронова.

Также в Советском округе по инициативе омичей будут благоустроены еще два пространства – сквер «Пушкинский», расположенный напротив БУЗОО «Клиническая медико-санитарная часть № 7», а также у дома № 14 по улице Белозерова.