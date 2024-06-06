Концерт группы состоится на Зеленом острове. Он будет бесплатным.

Концерт группы состоится на Зеленом острове. Он будет бесплатным.

12 июня, на День России, в Омске выступит группа «Белый орел». Концерт состоится на Зеленом острове. Об этом сообщает Telegram-канал «Омский путеводитель».

Мероприятие будет бесплатным и начнется в 19:00 часов. Группа исполнит свои популярные хиты – «Как упоительны в России вечера», «На заре я выйду в туман», «Потому что нельзя быть на свете красивой такой».

Кроме того, в парке «Вокруг света» с 15:00 часов омичей ждут различные развлекательные программы.