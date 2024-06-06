Омск-Информ
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·Общество

В бутике уже началась финальная распродажа товаров.
В торговом центре «Мега» закрывается магазин Incity. В бутике уже началась финальная распродажа товаров, сообщает Om1.
В официальном паблике магазина отмечается, что программа лояльности в скором времени прекратит свое существование. С 1 июня клиентам уже не начисляются бонусы за покупку, оставшиеся сгорят в августе.
О причинах закрытия магазина не сообщается.
1200
·Общество

В бутике уже началась финальная распродажа товаров.
В торговом центре «Мега» закрывается магазин Incity. В бутике уже началась финальная распродажа товаров, сообщает Om1.
В официальном паблике магазина отмечается, что программа лояльности в скором времени прекратит свое существование. С 1 июня клиентам уже не начисляются бонусы за покупку, оставшиеся сгорят в августе.
О причинах закрытия магазина не сообщается.
1200