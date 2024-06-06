Омск-Информ
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·Общество

От коляски, которую предложили, пришлось отказаться – она не подходила под физиологические данные 10-летней девочки. Вмешалась прокуратура. 

Жительница Таврического района обратилась в прокуратуру после того, как ее дочери-инвалиду не выдали подходящее кресло-коляску. 

Установлено, что параметры кресла-коляски, указанные в техническом задании контракта и зафиксированные в индивидуальной программе реабилитации, не подходили под физиологические данные девочки, – сообщили в прокуратуре Омской области. 

Из-за этого маме ребенка-инвалида пришлось от коляски отказаться. 

Прокуратура направила руководителю Главного бюро медико-социальной экспертизы по Омской области информацию о том, что параметры этого технического средства реабилитации необходимо обновить. После этого нарушения устранили, а девочка из Таврического района получила новое удобное кресло-коляску, оборудованную ручным приводом. 

·Общество

От коляски, которую предложили, пришлось отказаться – она не подходила под физиологические данные 10-летней девочки. Вмешалась прокуратура. 

Жительница Таврического района обратилась в прокуратуру после того, как ее дочери-инвалиду не выдали подходящее кресло-коляску. 

Установлено, что параметры кресла-коляски, указанные в техническом задании контракта и зафиксированные в индивидуальной программе реабилитации, не подходили под физиологические данные девочки, – сообщили в прокуратуре Омской области. 

Из-за этого маме ребенка-инвалида пришлось от коляски отказаться. 

Прокуратура направила руководителю Главного бюро медико-социальной экспертизы по Омской области информацию о том, что параметры этого технического средства реабилитации необходимо обновить. После этого нарушения устранили, а девочка из Таврического района получила новое удобное кресло-коляску, оборудованную ручным приводом. 