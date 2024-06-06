Ребята смогут получить до 120 тыс. рублей при условии поступления в омские вузы.

Ребята смогут получить до 120 тыс. рублей при условии поступления в омские вузы.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил о результатах сдачи ЕГЭ в регионе. По его словам, стало 5 стобалльников по химии, 9 – по литературе и 1 – по географии. По этим же предметам увеличилось количество высокобалльников, то есть тех, кто набрал свыше 80 баллов.

– Тем, кто сдал ЕГЭ на высокий балл, при условии поступления в омские вузы выплатим стипендии, – отметил Хоценко.

Напомним, что по указу губернатора от 28 декабря 2023 года, премии выплачиваются с 1 сентября. При сдаче двух учебных предметов в сумме от 160 до 166 баллов ребятам полагается 20 тыс. рублей, от 167 до 172 баллов – 40 тыс. рублей, от 173 до 179 баллов – 60 тыс. рублей, от 180 баллов и выше – 80 тыс. рублей. За получение по трем предметам в совокупности не менее 240 баллов положено 30 тысяч рублей. 42 тысячи рублей выплачивается за получение как минимум 250 баллов; если выпускник набирает от 260 до 269 баллов, он может рассчитывать на премию в 60 тысяч рублей. Тогда как более высокий результат предполагает выплату в 120 тысяч рублей.