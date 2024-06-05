Это не единственные необычные имена, которыми называют омичи своих детей. Есть и другие.
Омичи продолжают удивлять необычными имена для своих детей. Так, в мае в Омской области появились мальчики с именами Апалони, Илхом, Пулот, Мустафохожа и Мухаммадсабир. Девочек называют такими редкими имена, как Мукадас, Нурсулуу, Нурсида, Алимпия и Сафина Бону.
Популярными именами по-прежнему остаются София (9276), Ева (7670), Анна (7351), Виктория (6475), Мария (6519), Михаил (9632), Александр (9090), Артем (7068), Матвей (7068) и Тимофей (6617).