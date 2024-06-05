Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Из состава Минспорта исключили управление молодежной политики. Ведомство теперь существует отдельно. Ивана Колесника пришлось переназначить.

В Омской области переназначили министра спорта Ивана Колесника. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виталий Хоценко вчера, 4 июня. Колесника назначили без испытательного срока на один год.

– Назначить Ивана Колесника министром спорта Омской области 5 июня 2023 года сроком на один год, освободив его от замещаемой должности министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области 4 июня 2024 года, – говорится в документе.

Отметим, что сегодня стало известно о появлении нового Главного управления молодежной политики. Структуру возглавила Светлана Лопуценко. Курировать ведомство будет региональное Минспорта.

·Политика

Из состава Минспорта исключили управление молодежной политики. Ведомство теперь существует отдельно. Ивана Колесника пришлось переназначить.

В Омской области переназначили министра спорта Ивана Колесника. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виталий Хоценко вчера, 4 июня. Колесника назначили без испытательного срока на один год.

– Назначить Ивана Колесника министром спорта Омской области 5 июня 2023 года сроком на один год, освободив его от замещаемой должности министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области 4 июня 2024 года, – говорится в документе.

Отметим, что сегодня стало известно о появлении нового Главного управления молодежной политики. Структуру возглавила Светлана Лопуценко. Курировать ведомство будет региональное Минспорта.