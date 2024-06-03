Актер находится в городской медсанчасти № 9. Он приходит в себя после внезапного сердечного приступа.

Актер находится в городской медсанчасти № 9. Он приходит в себя после внезапного сердечного приступа.

Появились подробности госпитализации народного артиста России Юрия Ицкова. 29 мая ему исполнилось 74 года, а в ночь с 30 на 31 мая во время гастролей в Омске актеру стало плохо. Ицкову предстояло сыграть в спектакле «Мещане» в Омске 6 июня. В итоге после случившегося показ отменили.

Детали состояния здоровья народного артиста России держатся в строжайшем секрете. В частности, в пресс-службе питерского Театра на Васильевском отказались уточнять, связано ли ухудшение самочувствия с прошедшим днем рождения.

– Как это связано? Юрий Ицков всего лишь стал на год старше, – лаконично ответил пресс-секретарь театра Артем Ремнев.

Источник в Минздраве Омской области, знакомый с ситуацией, раскрыл детали состояния здоровья артиста.

– Юрию Ицкову стало плохо с сердцем. Это был приступ, возможно, предынфарктное состояние, который удалось купировать, – пояснили «Омск-информу» в ведомстве. – Состояние стабильное, но предстоит продолжительное лечение.

Кроме того, известно и местонахождение звезды питерского театра. Сейчас Юрий Ицков поправляет здоровье в городской медсанчасти № 9.

Напомним, что артист с 1979 по 2001 год играл в Омском академическом театре драмы. Затем он уехал в Питер, где играл не только в театре, но и в кино.