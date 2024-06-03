Юрий Ицков находится в Омске в составе труппы Театра на Васильевском. Во время гастролей 74-летнего актера экстренно госпитализировали.

Юрий Ицков находится в Омске в составе труппы Театра на Васильевском. Во время гастролей 74-летнего актера экстренно госпитализировали.

Народный артист России Юрий Ицков во время гастролей в Омске попал в больницу. 29 мая ему исполнилось 74 года, а в ночь с 30 на 31 мая актера экстренно госпитализировали.

– В ночь с 30 на 31 мая народный артист России Юрий Леонидович Ицков был экстренно госпитализирован. На сегодняшний день он остается под наблюдением врачей, но состояние стабильное, и его жизни ничего не угрожает, – сообщили в пресс-службе Театра на Васильевском.

Сейчас питерский театр гастролирует в Омске. Юрий Ицков должен был принять участие в спектакле «Мещане» по пьесе Максима Горького.

– Мы приносим свои извинения всем зрителям, которые купили билеты на этот спектакль. Он будет заменен на «Провинциальные анекдоты», – сообщили в театре. – В свою очередь омичам обещаем, что после того, как Юрий Леонидович поправит свое здоровье, мы привезем вновь спектакль «Мещане» на омскую сцену.

Отметим, что москвич Юрий Ицков с 1979 по 2001 год играл в Омском академическом театре драмы. Звания «Народный артист Российской Федерации» он был удостоен в 1999 году. Помимо театральный работ, Ицков известен по ролям в фильмам. В частности, его можно было видеть в известных сериалах «Убойная сила», «Бандитский Петербург», «Каменская» и других.