В 1995 году банда Шамиля Басаева напала на город в Ставропольском крае и захватила огромное число заложников. Членов банды продолжают ловить.

В 1995 году банда Шамиля Басаева напала на город в Ставропольском крае и захватила огромное число заложников. Членов банды продолжают ловить.

В Москве задержали активного участника нападения на Буденовск, которое произошло в 1995 году. Как сообщили в Следственном комитете, житель столицы и уроженец Чечни Хамзат Зоев обвиняется в совершении террористического акта, бандитизме, захвате заложников и убийстве.

Теракт в Буденовске произошел 14 июня 1995 года. Тогда банда Шамиля Басаева, численность которой по разным данным составляла от 160 до 195 человек, приехала в город Буденовск Ставропольского края со стороны Дагестана. Чеченские боевики захватывали в заложники людей. Это происходило на улицах и в зданиях. Затем они захватили Буденовскую центральную районную больницу. Всего в заложниках оказались 1586 человек.

В результате вооруженного нападения банды были убиты 129 человек, 317 человек получили ранения.

Спустя почти 29 лет одного из участников банды Хамзата Зоева задержали. В связи с особой тяжестью совершенных преступлений суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас устанавливается роль террориста в банде Басаева.

В Следкоме отметили, что силовики продолжают устанавливать участников банды, которые все еще скрываются от правоохранительных органов.