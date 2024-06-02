Стоимость литра топлива увеличилась несильно, но многих водителей заставляет нервничать уже сам факт повышения цен.

Стоимость литра топлива увеличилась несильно, но многих водителей заставляет нервничать уже сам факт повышения цен.

В Омске на ряде АЗС повысились цены на бензин, утверждает портал Om1. Цены за литр повышаются на 20–40 копеек. Это вроде бы немного, но факт роста цен на топливо есть, а он всегда расстраивает автовладельцев.

На АЗС сети «Топлайн» на 20 копеек подорожали Аи-92, Аи-92 Reactive и Aи-95 Reactive. Общая картина выглядит так: 92 – 48,6 рубля, R92 – 49,5 рубля, 95 – 52,65 рубля, 98 – 67,6 рубля, ДТ – 63,35 рубля.

У «Юнигаза» на 40 копеек подорожало топливо Аи-92 UNI, на 20 копеек – Аи-92 и А-95 UNI и на 30 копеек – дизельное топливо евро-UNI. Общий прейскурант теперь такой: 100 UNI – 70,92 рубля, 95 UNI – 53,82 рубля, 92 UNI – 49,57 рубля, ДТ UNI – 64,92 рубля, ДТ – 63,87 рубля.

«Газпромнефть» на 20 копеек подняла стоимость литра Аи-92, Аи-95 и G-95 и на 30 копеек – дизельного топлива. Клиентам этой сети по пути на заправку нужно держать в голове следующие расценки: 95 – 52,85 рубля, 92 – 48,8 рубля, G-95 – 53,75 рубля, ДТ Опти – 63,85 рубля.