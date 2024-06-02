Федеральное агентство будет содействовать тому, чтобы концессионное соглашение по строительству воздушного хаба выполнялось.

Федеральное агентство будет содействовать тому, чтобы концессионное соглашение по строительству воздушного хаба выполнялось.

В Омской области в рабочей командировке находились федеральные чиновники и руководители крупных корпорация. Среди них – замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, индустриальный директор авиационного комплекса ГК «Ростех» Анатолий Сердюков, гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации Вадим Бадеха и управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков.

Вместе с руководством региона обсуждались перспективы авиадвигателестроения в Омской области. Велась речь о развитии инженерной школы на базе Омского политеха и строительстве аэропорта Омск-Федоровка.

– Также Росавиация будет активно оказывать содействие в реализации концессионного соглашения по строительству аэропорта Омск-Федоровка и примет участие в подписании соглашения на полях Петербургского международного экономического форума, – рассказал в своем телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Успешное воплощение этих проектов в жизнь поможет привлечь в производственную и инженерную сферу молодых специалистов, а также готовить квалифицированные кадры для отрасли.