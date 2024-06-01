Омск-Информ
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·Общество

Об этом заявил губернатор Виталий Хоценко. Продолжает падать и уровень Ишима.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о паводковой ситуации в Усть-Ишимском районе. Так, по словам Хоценко, уровень воды в Иртыше продолжает падать. За сутки он снизился на 5 см и сейчас составляет 889 см. Уровень Ишима упал на 13 см – 1357 см.

В населенных пунктах уже составили график просушки и дезинфекции домов.

·Общество

Об этом заявил губернатор Виталий Хоценко. Продолжает падать и уровень Ишима.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о паводковой ситуации в Усть-Ишимском районе. Так, по словам Хоценко, уровень воды в Иртыше продолжает падать. За сутки он снизился на 5 см и сейчас составляет 889 см. Уровень Ишима упал на 13 см – 1357 см.

В населенных пунктах уже составили график просушки и дезинфекции домов.