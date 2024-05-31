Омск-Информ
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·Общество

Специалисты МФЦ продолжают принимать заявления на получение выплаты. 
В Омской области продолжают выплачивать единовременную помощь людям, которые пострадали от паводка. Как рассказал губернатор Виталий Хоценко, на сегодняшний день компенсацию в размере 10 тыс. рублей получили 814 жителей Усть-Ишимского района. 
Специалисты МФЦ продолжают принимать заявления на получение выплаты. Эта работа продолжается.
Напомним, затопленными в Усть-Ишимском районе остаются 516 домов, а также 9 участков автомобильных дорог. Некоторые дома уже начали сушить и дезинфицировать.
·Общество

Специалисты МФЦ продолжают принимать заявления на получение выплаты. 
В Омской области продолжают выплачивать единовременную помощь людям, которые пострадали от паводка. Как рассказал губернатор Виталий Хоценко, на сегодняшний день компенсацию в размере 10 тыс. рублей получили 814 жителей Усть-Ишимского района. 
Специалисты МФЦ продолжают принимать заявления на получение выплаты. Эта работа продолжается.
Напомним, затопленными в Усть-Ишимском районе остаются 516 домов, а также 9 участков автомобильных дорог. Некоторые дома уже начали сушить и дезинфицировать.