Омск-Информ
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·Общество

Согласно результатам моделирования, сияния могут возникнуть примерно в 23:00. 
Сегодня ночью омичи смогут увидеть полярные сияния. Об этом рассказали в паблике Омского планетария. 
– Как и предполагалось, планета действительно попадает в створ распространения выброшенных масс. По Земле, предварительно, придется касательный удар. Тем не менее плотность и скорость движущейся плазмы заметно превышают средние значения, поэтому воздействие должно быть заметным, – рассказали в планетарии.
Согласно результатам моделирования, сияния могут возникнуть примерно в 23:00. 
Отметим, что во время полярных сияний часто происходят магнитные бури. Одна из них накроет регион сегодня около 21:00 и продлится до 15:00 1 июня.
·Общество

Согласно результатам моделирования, сияния могут возникнуть примерно в 23:00. 
Сегодня ночью омичи смогут увидеть полярные сияния. Об этом рассказали в паблике Омского планетария. 
– Как и предполагалось, планета действительно попадает в створ распространения выброшенных масс. По Земле, предварительно, придется касательный удар. Тем не менее плотность и скорость движущейся плазмы заметно превышают средние значения, поэтому воздействие должно быть заметным, – рассказали в планетарии.
Согласно результатам моделирования, сияния могут возникнуть примерно в 23:00. 
Отметим, что во время полярных сияний часто происходят магнитные бури. Одна из них накроет регион сегодня около 21:00 и продлится до 15:00 1 июня.