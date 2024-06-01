Омичи не смогли увидеть полярное сияние, так как его не было. Эксперты прогнозируют явление сегодня ночью.

Омичи не смогли увидеть полярное сияние, так как его не было. Эксперты прогнозируют явление сегодня ночью.

Прошедшей ночью, по информации омского планетария, жители региона могли бы увидеть полярное сияние. Однако природного явления не произошло.

– Дежурили у Кормиловки, поскольку север закрывала облачность. Но так и не дождались прихода КВМ. Скорость и плотность низкие. Если и придет в ближайшее время, шансов мало, поскольку овал уходит. Смотрим, что завтра принесет нам солнечный ветер, – сообщили в планетарии.

Отметим, что полярное сияние ожидалось около 21:00 31 мая. Продлиться оно должно было до сегодняшнего дня 15:00 часов.