Омск-Информ
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·Общество

Она продлится до начала следующих суток.
Сегодня ночью у омичей снова есть шанс наблюдать полярные сияния. С утра Омск накрыла магнитная буря, почти достигающая уровня G2 (средняя буря). По прогнозу лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она продлится до конца суток.
Отметим, что вчера в Омске почти весь день была магнитная буря. После этого жители региона и города запечатлели в небе полярное сияние.
·Общество

Она продлится до начала следующих суток.
Сегодня ночью у омичей снова есть шанс наблюдать полярные сияния. С утра Омск накрыла магнитная буря, почти достигающая уровня G2 (средняя буря). По прогнозу лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она продлится до конца суток.
Отметим, что вчера в Омске почти весь день была магнитная буря. После этого жители региона и города запечатлели в небе полярное сияние.