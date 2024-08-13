Его можно было наблюдать не только за городом.

Минувшей ночью жители Омской области снова наблюдали полярное сияние. Фотографии и видео , сделанные на Муромцевском тракте, появились в паблике Омского планетария.

В комментариях омичи сообщили, что наблюдали сияние и в городе. Снимками поделились жители Центрального и Кировского округов. Сияние также наблюдали на Пушкинском тракте, в Ракитинке.

Отметим, что сиянию предшествовала магнитная буря, которая накрыла Омск почти на весь день. Она достигала уровня G2 (средняя буря).

Вместе с бурей ночью можно было наблюдать и традиционный для конца лета метеорный поток Персеиды. Он появляется в августе со стороны созвездия Персея.