Омск-Информ
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·Общество

Его можно было наблюдать не только за городом.
Минувшей ночью жители Омской области снова наблюдали полярное сияние. Фотографии и видео, сделанные на Муромцевском тракте, появились в паблике Омского планетария.
В комментариях омичи сообщили, что наблюдали сияние и в городе. Снимками поделились жители Центрального и Кировского округов. Сияние также наблюдали на Пушкинском тракте, в Ракитинке.
Отметим, что сиянию предшествовала магнитная буря, которая накрыла Омск почти на весь день. Она достигала уровня G2 (средняя буря).
Вместе с бурей ночью можно было наблюдать и традиционный для конца лета метеорный поток Персеиды. Он появляется в августе со стороны созвездия Персея.
·Общество

Его можно было наблюдать не только за городом.
Минувшей ночью жители Омской области снова наблюдали полярное сияние. Фотографии и видео, сделанные на Муромцевском тракте, появились в паблике Омского планетария.
В комментариях омичи сообщили, что наблюдали сияние и в городе. Снимками поделились жители Центрального и Кировского округов. Сияние также наблюдали на Пушкинском тракте, в Ракитинке.
Отметим, что сиянию предшествовала магнитная буря, которая накрыла Омск почти на весь день. Она достигала уровня G2 (средняя буря).
Вместе с бурей ночью можно было наблюдать и традиционный для конца лета метеорный поток Персеиды. Он появляется в августе со стороны созвездия Персея.