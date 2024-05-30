Омск-Информ
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·Общество

Метеозависимые люди могут испытывать недомогание в первый день лета.
Завтра, 31 мая, около 21:00 Омск снова накроет магнитная буря. Она продлится до 15:00 1 июня.
По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, буря будет достигать уровня уровня G2 (средняя буря). Метеозависимые люди в этот период могут испытывать недомогание.
Отметим, что целый месяц после этого магнитосфера будет спокойной.
·Общество

Метеозависимые люди могут испытывать недомогание в первый день лета.
Завтра, 31 мая, около 21:00 Омск снова накроет магнитная буря. Она продлится до 15:00 1 июня.
По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, буря будет достигать уровня уровня G2 (средняя буря). Метеозависимые люди в этот период могут испытывать недомогание.
Отметим, что целый месяц после этого магнитосфера будет спокойной.