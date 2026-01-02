Омск-Информ
·Общество

В праздники на Омск обрушится магнитная буря

Она ожидается 3 января.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в Омске завтра, 3 января, ожидается магнитная буря. Возмущение магнитосферы начнется с самого утра, уровня слабой бури оно достигнет уже к 06:00. К 09:00 буря достигнет уровня G2 (средняя буря).

Отметим, что магнитная буря продлится до 15:00. Однако возмущение магнитосферы не будет спадать до самого вечера.

