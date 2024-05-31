Мозаику А. С. Пушкина омичи смогут создать своими руками уже завтра. Также для жителей города подготовили различные мастер-классы и площадки.

Мозаику А. С. Пушкина омичи смогут создать своими руками уже завтра. Также для жителей города подготовили различные мастер-классы и площадки.

Завтра, в День защиты детей, в Омске создадут мозаику, которая будет посвящена 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, мероприятие пройдет в рамках ежегодного фестиваля «Омский Стрит-Арт 2024». Он состоится завтра в 14:00 часов перед музеем «Либеров-центр».

В течение дня омичи смогут посетить интерактивные площадки, мастер-классы от ведущих омских художников-стритрайтеров, фотозоны и выставки, а также изготовить своими руками кожаный браслет или сувенир из различных подручных материалов и научиться писать в стиле граффити.