Из-за мероприятия, посвященного Дню защиты детей, завтра перекроют улицу Достоевского. Запрет будет действовать несколько часов.
В центре Омска сразу на нескольких улицах ограничат движение транспорта. Это произойдет из-за праздничного мероприятия, посвященного Дню защиты детей, которое проведет УМВД России по Омской области.
Как сообщили в пресс-службе мэрии города, ограничения начнутся завтра, 31 мая, с 9:00 до 12:00 часов по улице Достоевского – от улицы Победы до улицы Партизанской. Кроме того, с 8:00 до 12:00 часов на этом участке запретят парковку автомобилей.
Омским автолюбителям предложили маршрут объезда по улицам Победы, Таубе, Партизанской.