Температура воды в бассейне +38 градусов – то, что нужно после холодного мая в Омске. А еще в экопарке «Малина» баня с качелями для ног.

Температура воды в бассейне +38 градусов – то, что нужно после холодного мая в Омске. А еще в экопарке «Малина» баня с качелями для ног.

Омичей приглашают отдохнуть в экопарк «Малина» в Красноярке. Здесь можно полноценно восстановиться в короткие сроки, набраться сил и запастись хорошим настроением. Для этого в «Малине» созданы все условия.

Домики оборудованы всем необходимым, а вежливый квалифицированный персонал с первых минут окружает гостей теплом и заботой. Экодома и глэмпы, гармонично вписанные в первозданный сосновый бор, позволят ощутить себя в безопасности и комфорте, находясь при этом в полном единении с природой.

Главная изюминка экопарка – единственный в Омской области термальный бассейн с прозрачной водой и современный пляж. Температура воды в бассейне – 38 градусов, что особенно актуально после холодного мая в Омске. Кроме того, в экопарке «Малина» есть отличная баня с парной. В ней предусмотрены качели для ног, которые при парении обеспечивают оптимальное положение тела и позволяют достичь максимального эффекта от процедур.

Термальный бассейн в экопарке «Малина»:

Площадь 150 м, глубина до 1,45 м.

Температура воды до 38 °C.

Детская зона глубиной до 0,6 м.

Гидромассажные форсунки.

В путевку входит 3 часа посещения бассейна и вкуснейший свежий завтрак, приготовленный профессиональными поварами. При желании можно заказать блюда по меню а-ля карт.

– Мы приглашаем всех в гости. У нас вы всегда сможете прекрасно отдохнуть. Неважно, какая погода за окном – «Малина» подарит вам самые яркие и теплые эмоции! – говорит руководитель экопарка «Малина» Павел Оркиш. – Мы хотим, чтобы наши гости всегда улыбались и наслаждались беззаботностью, именно поэтому вкуснейший завтрак и посещение нашего уникального термального бассейна с прозрачной водой включены в стоимость путевок – ничего доплачивать за это не нужно. Приезжайте в «Малину», вам точно понравится!

Экопарк «Малина» – территория настоящего гармоничного отдыха.

Омский район, с. Красноярка, ул. Лесношкольная, 13/а.

+7 (3812) 48-82-88

ООО «Грин Парк» ИНН 5503081252 Реклама.